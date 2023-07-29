نتيجة الثانوية العامة على موقع الوطن برقم الجلوس والاسم خلال ساعات

خلال ساعات قليلة سيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة على موقع الوطن برقم الجلوس والاسم بعد اعتمادها رسمياً، من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شاملة جميع المواد الدراسية سواء لطلاب شعبة علمي علوم أو طلاب شعبة علمي رياضة أو طلاب الشعبة الأدبية، وذلك في إطار الدور الخدمي للوطن.

تفاصيل مهمة عن نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023، وفق مصادر من وزارة التربية والتعليم، لم تشهد حصول أي طالب على مجموع 100%، وأكدت المصادر أن عمليات تصحيح الامتحانات تمت بشكل إلكتروني ووفق العديد من القواعد والمراحل التي تضمن حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي.

وفق بيان رسمي لوزارة التربية والتعليم، فإنه يجر حالياً عملية المراجعة والتدقيق لنتيجة الثانوية العامة، وعقب الانتهاء مباشرة من هذه العملية سيحدد وزير التربية والتعليم، المؤتمر الصحفي الذي يُعلن فيه التفاصيل كاملة عن النتيجة كنسب النجاح وعدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات، وكذلك أوائل نتيجة الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي، ستتاح النتيجة مباشرة على الموقع الإلكتروني لجريدة الوطن، ويمكن الطالب الحصول عليها مجاناً من أي جهاز إلكتروني متصل بالإنترنت، سواء الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، من خلال كتابة الاسم رباعياً ورقم الجلوس والشعبة.

بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، وجه الدكتور أكرم مصطفى، مدرس بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، عدداً من النصائح للطلاب، أولها ضرورة الثقة بالنفس واستقبال النتيجة بصدر رحب: «الطالب عليه يفكر في المرحلة المقبلة وهي مرحلة التعليم الجامعي».

نصائح مهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن الحياة الجامعية

وأضاف الدكتور أكرم مصطفى لـ«الوطن»، أنه يجب على طالب الثانوية العامة، استغلال وقته الاستغلال الأمثل بمجرد الالتحاق بكلية ما والجد والاجتهاد فيها وإثبات نفسه خلال المدة المقررة للدراسة بالكلية، والمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي توفرها الجامعات لتنمية مهاراته وقدراته.

وشدد مدرس التربية، على ضرورة تنظيم الوقت خلال فترة الجامعة، لتحقيق أكبر عدد من النجاحات، والتركيز على كل المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وإتقانها جيداً، مشدداً على جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بضرورة منح طاقة إيجابية لطلاب الثانوية العامة عقب التحاقهم بالجامعة.