«الإدارية العليا» تلزم الصحة بدفع «بدل انتقال» لمريض فشل كلوي بالفيوم

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، الذي طالب فيه بصرف بدل انتقال لتلقيه جلسات علاج الغسيل الكلوي، وألغت حكم محكمة أول درجة والمتضمن رفض إعطائه بدل الانتقال.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة، إن الطاعن يعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن، ويقوم بإجراء الغسيل الكلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا، وصدر بشأنه قرار علاج على نفقة الدولة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي بمستشفى سنورس العام، التابع لمديرية الشئون الصحية بالفيوم، وذلك اعتبارا من 15-3-2018، وقد أرفق بالأوراق تقريرا طبيا صادرا من مستشفى سنورس المركزي، يفيد حاجة الطاعن إلى استخدام وسيلة انتقال خاصة للانتقال من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج وإجراء جلسات الغسيل الكلوي.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم، أن وزارة الصحة المنوط بها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، عليها أن تؤدي للطاعن مصاريف انتقاله بوسيلة انتقال خاصة من محل إقامته إلى مكان تلقيه العلاج المشار إليه والعودة إلى محل إقامته، وإذا امتنعت عن صرف هذه المصروفات، فإن هذا الامتناع يمثل قرارا سلبيا جديرا بالإلغاء.

40 جنيهاً للجلسة الواحدة

وتابع بيان المحكمة، «حيث إنه عن تقدير قيمة مصاريف الانتقال عن كل جلسة من جلسات الغسيل، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج المواطنين على نفقة الدولة، وكذلك قرارات وزير الصحة المنفذة له، قد خلت جميعها من هذا التقدير أو وضع ضوابط لهذا التقدير، لذلك تقدرها المحكمة بواقع مبلغ (40) أربعون جنيها عن الجلسة الواحدة اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى في 14-3-2022 بحسبانه التاريخ الذي يستبين منه احتياج المريض لصرف هذا البدل.