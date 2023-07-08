«الصحة»: خطة لتطوير منظومة الغسيل الكلوي وتقليل مدة انتظار المريض

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ هناك خطة لهيكلة وميكنة منظومة الغسيل الكلوي، إذ أنَّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الغسيل الكلوي وتطويره بهدف تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين، مشيرًا إلى السعي للاستفادة من القطاع الخاص من أجل منظومة الغسيل الكلوي والارتقاء بها وعدم معاناة المواطن.

عدد جلسات الغسيل الكلوي بشكل سنوي

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، التقرير الذي أعدته وزارة الصحة والخاص بعدد جلسات الغسيل الكلوي التي تجري بشكل سنوي، مبينًا أنَّ عدد جلسات الغسيل الكلوي وصل إلى 7.6 مليون بالقطاعي الخاص والعام، لافتًا إلى قلة عدد الغسيل الكلوي المتوقع للعام الحالي 2023.

تقليل فترة الانتظار قبل جلسة الغسيل

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك خطة كاملة لتطوير ميكنة منظومة الغسيل الكلوي والتي تعتمد على تقليل فترة الانتظار قبل جلسة الغسيل وذلك في حال تغير مكان جلسة غسيل الكلوي، وهو الأمر الذي يسهم في تعظيم الاستفادة وخفض أعداد مرضي الكلي.

نصائح مهمة لمرضى الكلى

وقدم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح المهمة لمرضي الكلي، مبينًا أنَّ عليهم الحفاظ على درجة ترطيب الجسم، واتباع نظام غذائي صحيح خالي من المشاكل التي تؤدي الى مضاعفات صحية بالغة، وتقليل من الأطعمة التي تحتوى على فسفور وعليهم مراقبة مستويات البروتين، مشيرًا إلى مبادرة الرئيس للكشف عن الاعتلال الكلوي وأهميتها في الكشف المبكر عن المرض، لافتًا إلى أنَّها تعمل داخل كل الوحدات الصحية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا وكل الخدمات المقدمة مجانًا.