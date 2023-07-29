صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر يقفز 8.1% أول 9 أشهر

أظهرت بيانات البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى بنسبة 8.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضى.

وحسب بيان أصدره البنك الأربعاء الماضى، بشأن أداء ميزان المدفوعات، وصل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 إلى نحو 7 مليارات و945.4 مليون دولار مقابل نحو 7 مليارات و348.5 مليون دولار فى الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، بزيادة 596.9 مليون دولار.

وكشف البنك المركزى عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بقيمة 281.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2022/ 2023.

وشهدت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023 تحسّناً بدرجة ملحوظة فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار جنيه.

حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافى تدفق للداخل بقيمة 8.9 مليار دولار بنهاية مارس 2023 مقابل 9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق عليه 2021 - 2022، بتراجع بنحو 100 مليون دولار.

وكشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى المصرى اليوم، أن صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة ارتفع بقيمة 801.7 مليون دولار لتُسجل 3.2 مليار دولار، منها 187.9 مليون دولار لتأسيس شركات جديدة.

وارتفع صافى الأرباح المرحلة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى لتُسجل 4.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

فيما تراجع صافى حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين إلى مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها، كما تراجع صافى الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتُسجل 477 مليون دولار مقابل 643.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وكشف البنك المركزى عن تراجع صافى التدفّق للخارج فى الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر ليقتصر على نحو 3.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023 مقابل 17.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف البنك المركزى أن صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ارتفع ليُسجل نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار.