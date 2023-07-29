رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر يقفز 8.1% أول 9 أشهر

كتب:

 منة العشماوى
08:26 م | السبت 29 يوليو 2023
البنك المركزى المصرى

البنك المركزى المصرى

أظهرت بيانات البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى بنسبة 8.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضى.

وحسب بيان أصدره البنك الأربعاء الماضى، بشأن أداء ميزان المدفوعات، وصل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 إلى نحو 7 مليارات و945.4 مليون دولار مقابل نحو 7 مليارات و348.5 مليون دولار فى الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، بزيادة 596.9 مليون دولار.

وكشف البنك المركزى عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بقيمة 281.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2022/ 2023.

وشهدت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023 تحسّناً بدرجة ملحوظة فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار جنيه.

حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافى تدفق للداخل بقيمة 8.9 مليار دولار بنهاية مارس 2023 مقابل 9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق عليه 2021 - 2022، بتراجع بنحو 100 مليون دولار.

وكشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى المصرى اليوم، أن صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة ارتفع بقيمة 801.7 مليون دولار لتُسجل 3.2 مليار دولار، منها 187.9 مليون دولار لتأسيس شركات جديدة.

وارتفع صافى الأرباح المرحلة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى لتُسجل 4.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

فيما تراجع صافى حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين إلى مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها، كما تراجع صافى الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتُسجل 477 مليون دولار مقابل 643.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وكشف البنك المركزى عن تراجع صافى التدفّق للخارج فى الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر ليقتصر على نحو 3.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023 مقابل 17.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف البنك المركزى أن صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ارتفع ليُسجل نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار.

اقرأ المزيد:

البنك المركزى المصرى يدرس التجربة السويدية فى التحول إلى مجتمع غير نقدى

«الاتحاد» يكرم محافظ البنك المركزى المصرى فى مؤتمره السنوى ببيروت

«معلومات الوزراء»: تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية بنسبة 77.2%

الصين تحقق فائضا في ميزان المعاملات الجارية بـ54.6 مليار دولار

البنك المركزي: انخفاض عجز المعاملات الجارية بمصر لـ58.6% العام الجاري

عجز المعاملات الجارية في تركيا يرتفع لأكثر من المتوقع في مايو

"المركزي": انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية من 12 لـ5.3مليار دولار

عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 5.426 مليار دولار خلال أبريل الماضي

"المركزي": عجز ميزان المعاملات الجارية ينخفض 65.8% في الربع الأول

تقلص عجز المعاملات الجارية التركي ليسجل 1.237 مليار دولار في أغسطس

«المركزي»: تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 21.5%
بقلم  منة العشماوى