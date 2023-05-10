«معلومات الوزراء»: تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية بنسبة 77.2%

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ حجم العجز في ميزان المعاملات الجارية شهد تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من 2022 -2023 وصل إلى 77.2% ليسجل 1.8 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 7.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2021 - 2022.

التراجع في حجم العجز جاء مدفوعًا بالتراجع في العجز في الميزان التجاري

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على صفحته أنه وفقًا البنك المركزي المصري، فإنَّ التراجع في حجم العجز جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالتراجع في العجز في الميزان التجاري خلال الفترة نفسها بنحو 28.4%.