دنيا صلاح عبدالله تهنئ والدها بتكريمه بالمهرجان القومي للمسرح

هنأت الإعلامية دنيا صلاح عبدالله، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، والدها بتكريمه في المهرجان القومي للمسرح.

ونشرت دنيا فيديو من تكريم والدها صلاح عبدالله وعلقت قائلة: بدموع الفرحة كان نفسي أبقى معاك وبسقف وبقول صاصا مع اخواتي وأنا في بلد تانية فرحانة بتكريمك من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التي تحمل اسم الزعيم ألف مبروك يا حبيبي تستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا.

وأضافت دنيا قائلة: ودايما بقول انت كل لحظة بتتكرم بكم حب الناس اللي رزقك بيه ربنا يديم عليك الصحة والعافية والنجاح وحب الناس يا رب بحبك وطول العمر فخورة بيك صلاح عبدالله.