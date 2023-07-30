«التعليم» تكشف تفاصيل جديدة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة غدا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعلان أوائل الثانوية العامة صباح غد الاثنين، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 41 طالبا وطالبة يواجهون عقوبة الحرمان من امتحانات الثانوية العامة عامين متتاليين بسبب ضبطهم بحالات غش أثناء سير الامتحانات عن طريق التليفون المحمول، موضحا أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة على الاعتماد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة في شكلها النهائي

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة الثانوية العامة 2023 جرى تجهيزها في شكلها النهائي، لافتاً إلى أنه تم مراجعة النتائج بشكل دقيق ومنضبط، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحاً أن أعمال التصحيح تمت بشكل متميز جدا، وإن النتيجة تم تجهيزها دون حدوث أي أخطاء.

نتيجة الثانوية العامة 2023 لا يشوبها شائبة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ لا يشوبها شائبة، وإن كل طالب حصل على درجاته التى يستحقها، مشيرًا إلى أن نتيجة الثانوية العامة جرى تجهيزها بشكل دقيق للغاية، ولم يظلم أي طالب خلال أعمال رصد وتقدير الدرجات، منوها بأنه لا يمكن المساواة بين الطالب المجتهد بآخر غشاش، وإن هناك عقوبات رادعة تم فرضها على الطلاب الغشاشين سيتم إعلانها مع إعلان نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 مفرحة ومبشرة للغاية

وأعلن وزير التعليم، خلال تصريحات خاصة لتليفزيون الوطن، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 مفرحة ومبشرة للغاية لجميع الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، مؤكداً أن الوزارة كانت حريصة كل الحرص على تجهيز نتيجة الثانوية العامة بشكل دقيق ومنضبط، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منوهاً إلى أن جميع الطلاب بدأوا يستوعبون نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة بشكلها الجديد.

إجراءات عقابية ضد الطلاب الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة

وأشار وزير التعليم، إلي أنه تم توقيع عقوبات عقابية رادعة على 41 طالبا وطالبة بسبب الغش عن طريق التليفون المحمول أثناء سير امتحانات الثانوية العامة، مطمئناً الطلاب، قائلا: «متقلقوش كل طالب خد حقه.. ونتيجة الثانوية العامة كويسة جدا.. ولم يظلم أي طالب خلال أعمال التصحيح».