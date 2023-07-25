هنا نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣.. خطوات الحصول عليها بعد انتهاء التصحيح

ينتظر طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ والتي تفصلنا عنها أيام قليلة، ويُتوقع إعلانها رسميا خلال الأول من أغسطس المقبل بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة والاعتماد الرسمي.

وترصد الوطن في التقرير التالي أماكن وطرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، في إطار الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب منذ بداية العام الدراسيي الحالي 2023.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ من خلال عدة طرق، أبرزها مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، من خلال فتح بوابة الثانوية العامة واختيار تبويب النتيجة ووضع رقم الجلوس والضغط على كلمة عرض النتائج لتظهر على الفور.

كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الدخول على رابط النتيجة على موقع جريدة الوطن والتي تمنح الطلاب فرصة الحصول على النتائج بشكل سريع.

وتوجد مؤشرات أولية حول نتيجة الثانوية العامة، إذ تجاوزت نسب النجاح في اللغة الإنجليزية 91% ويزيد، كما أن نسب الحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

أما عن نسب النجاح في مادة الفيزياء فبلغت 91%، والجغرافيا 91.6%، والتاريخ 90.2%، والكيمياء 88.9%.

تحذير عاجل من التربية والتعليم

طالبت التربية والتعليم في وقت سابق، بعدم الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات، حيث أن عملية رصد الدرجات تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري لضمان نتائج دقيقة ولطمأنة أولياء الأمور والطلاب أنّ النتائج صحيحة 100%.