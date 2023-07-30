لاعبو هولندا وبريطانيا وإسبانيا يقتنصون لقب البطولة الدولية للعبة Padel  

اقتنصت اللاعبتان الهولندية روزالى فان ديرهوك والبريطانية تيا لويزا، لقب البطولة الدولية للعبة Padel، التى استضافتها مدينة العلمين الجديدة خلال الأسبوع الثانى من فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، التى استمرت منافساتها على مدار ثلاثة أيام متتالية تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد الدولى للعبة.

حسمت اللاعبة الهولندية والبريطانية لقب البطولة بعد تغلّبهما فى المباراة النهائية على اللاعبتين الفرنسية ميليسا مارتن والبرتغالية برونا البوكيرك، التى أقيمت فى منطقة «نورث سكوير» بمدينة العلمين. وحاز الإسبانيان سيرجيو إيكاردو وخافيير لوبيز جارسيا لقب منافسات الرجال بعد أن حسما المباراة النهائية لصالحهما على حساب الإعلامى القطرى محمد سعدون الكوارى، والإسبانى خوسيه خيمينيز.

وأعرب أحمد غتورى، رئيس الاتحاد المصرى للعبة Padel عن سعادته البالغة لنجاح الدورة الأولى من بطولة Padel الدولية بمدينة العلمين، قائلاً: «فخور بوجودى على أرض مدينة العلمين، التى كنت أزورها لأول مرة فى حياتى، حينما بدأنا تنفيذ البطولة الدولية، دوماً ما كنت أزور الساحل الشمالى، ولكن هذه المرة انبهرت بجمال مدينة العلمين، فهى مدينة بُنيت على طراز فريد، وستكون واحدة من أهم مدن العالم». وبسؤاله عن مستوى البطولة فى نسختها الأولى، قال «غتورى»: «البطولة ناجحة على جميع المستويات، وشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الدوليين، ولا بد من تقديم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى وفرت لنا جميع سُبل النجاح، مصر أصبحت واجهة كبرى فى منافسات Padel، حيث إننا فى أقل من عام ونصف استضفنا 10 بطولات دولية، وأصبحنا ثالث أكثر دولة تستضيف بطولات اللعبة فى العالم».

وشدّد على أن مستوى مصر فى اللعبة فى تحسّن دائم، قائلاً: «نتائج لاعبى مصر فى لعبة Padel، فى تحسّن دائم، حيث إننا نجحنا فى الوصول إلى دور الثمانية فى بطولة العلمين بفريقين، كما استطاع لاعب مصرى الوصول إلى دور قبل النهائى، وخلال الفترة المقبلة لدينا أكثر من نشاط رياضى على جميع مستويات العالم، وذلك بفضل دعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الذى كان حريصاً على الوجود فى اليوم الأول من المنافسات، ومشاهدة المباريات من أرض الملعب».