أسماء الـ10 أوائل بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة.. مناصفة بين الإناث والذكور

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

وجاءت نتيجة الشعبة الأدبية، مناصفة بين الذكور والإناث، إذ احتل الذكور 5 مراكز من الترتيب ومثلها للإناث، وجاءت كالتالي:

أوائل الشعبة الأدبية:

- سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم - من محافظة القاهرة.

- عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي - من محافظة القاهرة.

- عز الدين أحمد العوضي رزق - من محافظة القاهرة.

- عمرو خالد ناصر عفيفي- من محافظة القاهرة.

- فايزة علي محمد محمود- من محافظة الجيزة.

- فرح محمد قدري إبراهيم حسن- من محافظة الإسكندرية.

- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب- من محافظة الجيزة.

- معاذ عبدالرحيم أحمد يونس- من محافظة الجيزة.

- ندا عمر السيد محمد- من محافظة الجيزة

- نسمة محمد سليمان جسار- من محافظة الغربية.

وهنأ الدكتور رضا حجازي، أوائل الثانوية العامة، خلال اتصال هاتفي بهم، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين، الموافق 31 يوليو، خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.