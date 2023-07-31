رسمياً.. أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة بينهم 8 من القاهرة و5 من الصعيد

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

وهنأ الدكتور رضا حجازي، أوائل الثانوية العامة، خلال اتصال هاتفي بهم، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

وفيما يلي أسماء الأوائل:

أوائل الشعبة الأدبية:

- سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم- من محافظة القاهرة.

- عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي- من محافظة القاهرة.

- عز الدين أحمد العوضي رزق- من محافظة القاهرة.

- عمرو خالد ناصر عفيفي- من محافظة القاهرة.

- فايزة علي محمد محمود- من محافظة الجيزة.

- فرح محمد قدري إبراهيم حسن- من محافظة الإسكندرية.

- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب- من محافظة الجيزة.

- معاذ عبدالرحيم أحمد يونس- من محافظة الجيزة.

- ندا عمر السيد محمد- من محافظة الجيزة

- نسمة محمد سليمان جسار- من محافظة الغربية.

الشعبة العلمية علوم

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم فجاء الترتيب كالتالي:

- أميمة محمود أحمد عبد الله صالح- من محافظة الدقهلية

- حسن شفيق حسن شفيق الحادق- من محافظة دمياط

- زياد عادل السعيد محمد- من محافظة البحيرة

- كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد- من محافظة المنيا

- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام- من محافظة البحيرة

- كيرلس نوناى يعقوب فانوس- من محافظة المنيا

- محمد محمد التميمي محمد جوهر- من محافظة الدقهلية

- محمود محمد عبد الفتاح أحمد- من محافظة أسيوط

- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة- من محافظة بنى سويف

- ياسمين شريف حسني عبدالقادر- من محافظة القاهرة

الشعبة العلمية رياضيات

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالي:

- إبرام جمال حنين جاد- من محافظة أسيوط

- أروى حسام مدحت محمد فوزي- من محافظة القاهرة

- أسامة محمد يوسف شبل نصار- من محافظة المنوفية

- باسل محمد بكر شعيب- من محافظة دمياط

- زياد محمد سعد حماد- من محافظة القليوبية

- مارسلينو سامر سعيد سيدهم- من محافظة الغربية

- محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل- من محافظة القاهرة

- محمود أشرف السيد أبو حادي- من محافظة الغربية

- مرقس شنودة محارب راغب- من محافظة القاهرة

- مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي- من محافظة بورسعيد

الأوائل على مدارس المكفوفين والدمج التعليمي وستيم

- هاجر محمد إبراهيم محمد علي، الأولى على مدارس المكفوفين، من محافظة أسوان.

- أمل سيد محمد عبدالغفار محمد، الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي، من محافظة الشرقية.

- عبد الرحمن بيومي حسين أحمد عبدالله، الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمي، من محافظة الشرقية

- عامر صلاح الدين محمد طاهر، الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمي، من محافظة القاهرة

- عمر عبد الرحمن عبدالعزيز إبراهيم، الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بني سويف

- أدهم محمود حسن فهمي، الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM، محافظة الإسماعيلية.

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين، الموافق 31 يوليو، خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.