أسماء الـ10 الأوائل بالشعبة العلمية في الثانوية العامة.. الذكور يكتسحون| عاجل

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

وجاءت الغلبة بنتيجة الشعبة العلمية للذكور، إذ حققوا 8 مراكز، فيما حقق الإناث مركزين فقط على غير المعتاد.

ترتيب أوائل الشعبة العلمية علوم:

- أميمة محمود أحمد عبد الله صالح - من محافظة الدقهلية

- حسن شفيق حسن شفيق الحادق- من محافظة دمياط

- زياد عادل السعيد محمد- من محافظة البحيرة

- كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد- من محافظة المنيا

- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام- من محافظة البحيرة

- كيرلس نوناى يعقوب فانوس- من محافظة المنيا

- محمد محمد التميمي محمد جوهر- من محافظة الدقهلية

- محمود محمد عبد الفتاح أحمد- من محافظة أسيوط

- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة- من محافظة بنى سويف

- ياسمين شريف حسني عبدالقادر- من محافظة القاهرة

وهنأ الدكتور رضا حجازي، أوائل الثانوية العامة، خلال اتصال هاتفي بهم، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق في دراستهم الجامعية.

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا الاثنين، الموافق 31 يوليو، خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.