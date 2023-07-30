اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023، عقب مرورها بمراحل من المراجعة والتدقيق، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي غدا للإعلان عنها بشكل رسمي، وفور المؤتمر الصحفي توفر بوابة «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.. سجل الآن، لمعرفة درجات المواد والمجموع الكلي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.. سجل الآن

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها لطلاب الثانوية العامة بتوفير رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.. سجل الآن كعاتها كل عام، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة باتباع الخطوات التالية:

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر بوابة الوطن وصفحتها الرسمية على فيس بوك، كالتالي:

- قم بزيارة موقع الوطن أو صفحة الوطن عبر فيس بوك.

- اضغط على أيقونة سجل الآن.

- إدخال اسم الطالب رباعي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- تحديد الشعبة أدبي أم علمي «رياضة - علوم».

- اختيار المحافظة.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- إدخال رقم التليفون.

- الضغط على سجل الآن.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

وعقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وجه وزير التعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلاً: «نتيجة الامتحانات بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقًا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم».

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور

واضاف: «أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بمجموع الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات، فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل».

كما وجه رسالة لأولياء الأمور بأن يثقوا في أبنائهم ويوفروا لهم الحب والطمأنينة، وأن يدعموا اختياراتهم ويساهموا في تطوير قدراتهم ويمهدوا لهم السبل، مشيراً إلى أن صناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج ولكن بامتلاك القدرات وتطويرها على أساس سليمة من التعلم والمعرفة.