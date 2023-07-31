نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023، شاملة الشعبة العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة» والأدبية، مؤكداً أنه تم تصحيح الامتحانات إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري، والتي عقدت ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

78.8 % نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023

وأضاف الدكتور رضا حجازي في بيان، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 بلغت 78.8%، موضحا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى ظهر الإثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، والذين بلغ عددهم 30 طالبا وطالبة، مشددا على الطلاب بضرورة التركيز على تنمية المهارات في الفترة المقبلة للتأهيل لسوق العمل.

اختيار الشعبة سواء العلمية أو الأدبية

بالتزامن مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة، من قبل الدكتور رضا حجازي، وفرت «الوطن» لينك لنتيجة الثانوية العامة 2023، ويمكن الحصول عليها بخطوات بسيطة أولها كتابة الإسم رباعيا ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني اختيار الشعبة سواء العلمية أو الأدبية وبمجرد إعلان النتيجة رسميا من قِبل وزارة التربية والتعليم يمكن للطالب الحصول عليها.

منذ دقائق قليلة مضت، أعلن الدكتور رضا حجازي، اعتماده رسمياً اعتماده لنتيحة الثانوية العامة، موجها عدد من النصائح لأولياء الأمور أولها ضرورة الثقة في الطلاب وتوفير الحب والطمأنينة لهم، والمساهمة في تطوير قدرات الطلاب، وتمهيد السبل للطلاب.

وشدد على طلاب الثانوية العامة، بأن نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة وأن المهارات والمعرفة سبيل الطالب لتحقيق آماله ومواكبة تطورات العصر.