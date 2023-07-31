أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في الأدبي والمكفوفين والدمج والمتفوقين| عاجل

حصلت «الوطن» على أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في الشعبة الأدبي، والمكفوفين، والدمج ومدارس المتفوقين، وذلك بعدما اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول بنسبة نجاح بلغت نحو 78.8%، كما أجرى اتصالات هاتفية بأوائل الطلاب وهنأهم بتفوقهم وأبلغهم بحضور المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة صباح اليوم الاثنين.

وبلغ عدد أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي 10 طلاب وطالبات، وطالبة الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين، و3 طلاب دمج، و2 مدارس متفوقين.

أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 أدبي

وتضمنت أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي كل من:

سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة.

عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي من محافظة القاهرة.

عز الدين أحمد العوضي رزق من محافظة القاهرة.

عمرو خالد ناصر عفيفي من محافظة القاهرة.

فايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة.

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة.

معاذ عبد الرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 المكفوفين

وحصدت الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد من محافظة أسوان، المركز الأول في نتيجة الثانوية العامة 2023 على مدارس المكفوفين.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الدمج

وتصدر 3 طلاب أوائل الثانوية العامة 2023 بمدارس الدمج التعليمي، وهم أمل سيد محمد عبد الغفار محمد من محافظة الشرقية، الأولى على شعبة علمي علوم، وعبد الرحمن بيومي حسين أحمد عبد الله من محافظة الشرقية، الأول على شعبة علمي رياضيات، وعلي عامر صلاح الدين محمد طاهر من محافظة القاهرة، الأول على شعبة أدبي.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 المتفوقين

وضمت قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 اثنين من مدارس ستيم للمتفوقين وهما عمر عبد الرحمن عبد العزيز إبراهيم من محافظة بني سويف الأول على شعبة علمي علوم، وأدهم محمود حسن فهمي من محافظة الإسماعيلية الأول على شعبة علمي رياضيات.