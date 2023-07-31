الأول على الثانوية العامة «رياضيات دمج»: سألتحق بكلية الهندسة

أعرب عبدالرحمن بيومي حسين أحمد عبدالله، طالب بمدرسة شلشلمون الثانوية التابعة للإدارة التعليمية يمنيا القمح والحاصل على المركز الأول شعبة الرياضيات - الدمج التعليمي على مستوى الجمهورية بمجموع 390.5 درجة، عن سعادته بالنتيجة التي حصل عليها في الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الفضل يرجع إلى الله عز وجل ثم إلى أسرته الذين قدموا له كافة سبل الدعم.

وأضاف الطالب في تصريحات لـ«الوطن» أنه كان يحرص على مذاكرة دروسه أول بأول، وعدم تأجيل الوجبات المدرسية، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تساعد الطالب في تحصيل المواد الدراسية بشكل جيد وتجنبه التعرض لأي ضغوطات.

ولفت إلى أنه اختار شعبة الرياضيات، لأنه كان متفوق في الرياضيات، رغم أنه من ذوي الهمم، مضيفا أنه سيلتحق بكلية الهندسة وسيسعى إلى التفوق أيضا طوال سنوات دراسته الجامعية.

فرحة في منزل الأول على الثانوية العامة دمج رياضيات

وفي السياق نفسه، قال بيومي حسين والد الطالب، إنه شعر بفرحة غامرة، بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب وزير التربية والتعليم وإخباره بأن نجله عبد الرحمن من ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسجد شكرا لله عز وجل.

وأوضح أنه كان يباشر عمله، في وردية ليليلة، وأن المكالمة كان بمثابة التعويض له عن سنوات التعب والشقاء، وأن ابنه أدخل الفرحة على قلبه.