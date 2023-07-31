ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة نتائج الطلاب عبر الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات، وذلك بعدما اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بنسبة نجاح بلغت 78.8%.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات وموعد إعلان النتيجة رسميًا.

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يتم إعلان الدرجات من خلال الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، عقب إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنا.

إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على أظهر النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الوطن

وخصصت «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك من خلال الضغط هنـا وإدخال اسم الطالب رباعي، ورقم الجلوس، والشعبة، والمحافظة، والإيميل.

وزير التربية والتعليم يهنئ الأوائل

وهنأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة 2023، في إتصال هاتفي بهم، متمنيًا لهم استمرار التفوق والنجاح في الدراسة الجامعية، ومعربًا عن سعادته بتفوقهم الذي جعلهم في مقدمة الأوائل.

أوائل الثانوية العامة 2023

وضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم كل من أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية، وحسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط، وزياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة، وكريم محمود رمزي أحمد محمد خالد من محافظة المنيا، وكريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة، وكيرلس نوناي يعقوب فانوس من محافظة المنيا، ومحمد محمد التميمي محمد جوهر من محافظة الدقهلية، ومحمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط، ومعاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بني سويف.

فيما ضمت قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة كل من إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط، وأروى حسام مدحت محمد فوزي من محافظة القاهرة، وأسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية، وباسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط، وزياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية، ومارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية، ومحمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة، ومحمود أشرف السيد أبو حادي من محافظة الغربية، ومرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة، ومروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.

كما تضمنت قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي كل من سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة، وعائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي من محافظة القاهرة، وعز الدين أحمد العوضي رزق من محافظة القاهرة، وعمرو خالد ناصر عفيفي من محافظة القاهرة، وفايزه علي محمد محمود من محافظة الجيزة، وفرح محمد قدري إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية، ومحمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة، ومعاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة، وندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة، ونسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.