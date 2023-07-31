5 محافظات تحجز مقعدا وحيدا في قائمة أوائل الثانوية العامة بينها المنوفية

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الأول لهذا العام بنسبة نجاح 78%، وأعلن أسماء أوائل الثانوية العامة البالغ عددهم 36 طالبًا وطالبة.

واحتلت 15 محافظة قائمة أوائل الثانوية العامة لهذا العام بينها 5 محافظات كان بها طالب وحيد في قائمة الأوائل، بينما حصدت محافظة القاهرة 9 مقاعد ومحافظة الجيزة 4.

أوائل الثانوية العامة في المحافظات

ونستعرض قائمة المحافظات التي بها طالب واحد من أوائل الثانوية العامة وهي:

- المنوفية بها الطالب الثالث على شعبة علمي رياضة، أسامه محمد يوسف شبل نصار.

-القليوبية بها الطالب الخامس على شعبة علمي رياضة، زياد محمد سعد حماد.

- بورسعيد بها الطالب العاشر على شعبة علمي رياضة، مروان أحمد علي عبدالسميع علي عفيفي.

- أسوان بها الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد علي الأولى على مدارس المكفوفين.

- الإسماعيلية بها الطالب أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وسيُعلن رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة من هنا برقم الجلوس.