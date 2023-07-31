تنتظر شريحة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم ظهورها، على أن تعلن النتيجة بشكل كامل في مؤتمر صحفي لإبلاغ أولياء الأمور رسميًا بتفوقهم في نتيجة الثانوية العامة 2023.

وتعرض «الوطن» في السطور التالية موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 من المتوقع أن يكون الساعة 12 ظهرا في مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى خلاله إعلان أسماء الأوائل وكل تفاصيل النتيجة.

وتتاح نتيجة الثانوية العامة بعد ساعتين من المؤتمر الصحفي على المواقع الإلكترونية التي حصلت على نشرها حصريا، ثم بعدها بـ 6 ساعات ستتاح على موقع الوزارة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشفت مصادر لـ «الوطن»، أن إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 يبرز تفوق المدارس الحكومية عن المدارس الخاصة، موضحة أن الأوائل من جميع شعب علمي علوم ورياضة وأدبي، فضلا عن وجود عدد من مدارس المتفوقين والمكفوفين.

نتيجة الثانوية العامة

2023https://natega.elwatannews.com/

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

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نتيجة الثانوية العامة

https://www.elwatannews.com/search/news/نتيجة-الثانوية-العامة