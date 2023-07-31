الأول على مدارس ستيم: «تفوقت في الثانوية العامة بدون دروس خصوصية»

قال الطالب أدهم محمود حسن فهمي، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية علمي الرياضيات بمدارس ستيم في محافظة الإسماعيلية، إنه نجح في التفوق دون أي دروس خصوصية.

وأضاف «أدهم» في تصريحات لـ«الوطن» تعليقا على نتيجة الثانوية العامة 2023: «ما أخدتش أي دروس في أيه مادة وكنت حريص على المذاكرة لدروسي أولا بأول يوميًا، وتقسيم ساعات الدراسة على مدار اليوم يتخللها بعض الأنشطة».

ولفت إلى أنه كان حريصًا على المذاكرة يوميا لمدة 8 ساعات مخصصاً الجزء الأكبر من الوقت للمواد العلمية لما لها من أهمية كبيرة خاصة وأنها العامل الأول للحصول على مجموع كبير.

وتابع: «لم أتوقع حصولي على هذا الترتيب بين أوائل الثانوية العامة وتفجأت بوالدتي تخبرني اتصال مكتب وزير التربية والتعليم لاخباري بالحصول علي المركز الأول بشعبة علمي الرياضة علي مستوي مدارس المتفوقين».

أدهم: أرغب في الالتحاق بكلية الاتصالات والتكنولوجيا

وأشار إلى أنه منذ التحاقه بمدارس المتفوقين، قرر الالتحاق بعد الثانوية بكلية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما لها من مستقبل كبير خلال الفترة المقبلة، ليستطيع خدمة المجتمع.

أدهم: والدي سر نجاحي

وشدد على أن والديه كانا هما السر الأول وراء نجاحه وتفوقه في نتيجة الثانوية العامة، موضحًا: «كانوا يلبون لي كل احتياجاتي وكل طلباتي وهما السبب الكبير في هذا النجاح وعليه انا أهديهما هذا النجاح، وأتقدم بالشكر لهما».

وتتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم وتكون الدرجات متاحة لكل الطلاب