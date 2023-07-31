استعلم الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر الوطن، إذ أصبحت متاحة عبر موقع الوطن، بحيث يستطيع جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة الحصول على النتيجة سريعًا من خلال الدخول على الرابط الخاص بموقع الوطن.

استعلم الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر الوطن

استعلم الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر الوطن، حيث استطاعت الوطن كعادتها مثل كل عام، توفير النتيجة لجميع المتابعين والقراء، بمجرد ادخال رقم الجلوس واسم الطالب عبر الرابط الإلكتروني، ويستطيع الطلاب الاطمئنان وحساب المجموع، وفي انتظار إعلان مراحل التنسيق الثلاثة.

موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الموعد الخاص لتقديم التظلمات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2023، وهو بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة، ظهر اليوم، في مقر وزارة التعليم بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنّ تقديم التظلمات سيكون ورقيًا بالمناطق التي حددتها وزارة التعليم في المديريات التعليمية.