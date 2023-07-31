مدبولي: أبناء مصر في الخارج جزء أصيل من الوطن.. والدولة تدعمهم وتساندهم

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «المصريين في الخارج» في نسخته الرابعة، المُنعقد اليوم بمشاركة نحو 1000 مصري حضروا من 56 دولة.

وفي مستهل كلمته -التي ألقاها عن بُعد- رحّب رئيس الوزراء بأبناء مصر المُقيمين بالخارج من مختلف الدول في وطنهم العزيز مصر، قائلا: «يطيبُ لي أن أخاطبكم في اليوم الأول لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة، حيث تحرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على التأكيد الدائم أنّ أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، فهم المُحتفظون بأصالتهم وانتمائهم للوطن، والداعمون دائما للدولة المصرية في كل الأوقات.

وأكد مدبولي في كلمته، أنّ الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تعمل جاهدةً من أجل توفير الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج، وتسعى دوما للتعرف على متطلباتهم، وحل أي مشكلات تواجههم سواء بدولة الإقامة أو داخل الوطن، إضافة إلى الحرص على تيسير سبل ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم، وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشء بمصر، والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع مدبولي: «كما تحرص الدولة المصرية على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة في مختلف مناحي التنمية بالدولة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات، مع المتابعة المستمرة لتيسير المتطلبات الخدمية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لأبناء الوطن بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب العمالية والثقافية والتجارية بالخارج، وكذلك من خلال آليات التواصل المستدام مع الجاليات المصرية بالخارج، من خلال وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج».

وقال رئيس الوزراء في ختام كلمته: «نفذنا التوصيات الصادرة عن مؤتمركم السابق والذى عُقد في أغسطس الماضي، أتطلع إلى توصيات ونتائج هذا المؤتمر».