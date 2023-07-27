مدبولي: لا مشاكل في «ظهر» ولولا مشروعات الكهرباء لتوافر التيار 3 ساعات فقط يوميا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه عند ارتفاع درجات الحرارة تحتاج توربينات محطات الكهرباء إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود للوصول لنفس كفاءة العمل، «لو في اليوم العادي درجة الحرارة عادية تستهلك كمية محددة من الغاز والمازوت، فمع الحرارة المرتفعة تحتاج إلى كميات أكبر للعمل بنفس مستوى الكفاءة».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي من العلمين الجديدة، عرضته قناة إكسترا نيوز، أن الموضوع ليس نقصا في الغاز الطبيعي في مصر أو كما قيل بأن حقل ظهر حدثت به مشكلة أو بدأ ينضب وكميات الغاز التي تستخرج منه انخفضت، أو ما قيل بأن الدولة «تستخسر» في مواطنيها الغاز لتصديره، أو أن مشروعات الكهرباء العملاقة التي أنشأت على مدار السنوات الماضية ليس ذات كفاءة، هذا الكلام كله غير صحيح.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يضخ بالكميات نفسها، وفي أشهر الصيف مصر توقف تصدير الغاز، بسبب زيادة حجم الاستهلاك ومن ثم ما يحدث هو توقف تصدير الغاز بالكامل في فترة الصيف، وهذه دائما هي خطة الدولة، ويجري تصدير الغاز في الشتاء والربيع والخريف حال وجود فائض.

ولفت أنه من الناحية العلمية البحتة، لولا مشروعات الكهرباء كان سيواجه المواطن أزمة أكبر، «إذا كنا زعلانين إن الكهربا بتقطع 3 ساعات كان اللي هيبقى متوافر من الكهرباء 3 ساعات فقط، وبقية اليوم الكهرباء مش متاحة».