النائب عمرو هندي: مؤتمر المصريين في الخارج يعزز قنوات التواصل مع أبنائنا

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مؤتمر «المصريين في الخارج»، الذي أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فى نسخته الرابعة هذا العام، اليوم، بمشاركة حوالي 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، يؤكد ويعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حيال أبنائها في الخارج، وتعزيز قنوات التواصل المستمرة معهم طوال الوقت لتذليل أية عقبات إن وجدت والنهوض بمستوى الخدمات.

مؤتمر لاستعراض مطالب واحتياجات المصريين في الخارج

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، خلال مشاركته في المؤتمر اليوم، أن المؤتمر فرصة لاستعراض مطالب واحتياجات المصريين في الخارج، والاستماع لقتراحاتهم، خاصة أن هذه النسخة هي الأكبر عددا على مستوى المؤتمرات السابقة، من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في دول العالم كافة، وأيضا يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، والحرص على استيعاب أكبر عدد من الذين سجلوا تماشيًا مع استيعاب قاعات المؤتمر.

الاستفادة من ملف الأجيال المصرية الجديدة

وطالب «هندي» المصريين فى الخارج بإعداد رؤيتهم ومقترحاتهم المختلفة للنهوض بالعمل العام للمصريين بالخارج من ناحية، وكيفية تقديم المساعدة للوطن من ناحية أخرى، وضرورة الاستفادة من ملف الأجيال المصرية الجديدة في الخارج، والتي تحقق نجاحات كبيرة، خاصة أنها قد تلقت تعليمها في أرقى المدارس وأهم الجامعات العالمية، مؤكدا أن المؤتمر يهدف للم شمل المصريين فى الخارج، ويعتبر لقاء مهما للغاية للتشاور وعرض وجهات النظر والمشكلات والرؤى بشأن أوضاع الجاليات.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن المؤتمر فرصة للتعرف على ما يتم على أرض الواقع وفرص مهمة أيضا للمصريين في الخارج، للقاء وزيرة الهجرة، وعرض مشكلاتهم ورؤيتهم، وما يمكن أن يقدموه للنهوض بالدولة المصرية وطنهم الأم، وأن تتقابل رموز الجاليات المصرية من حول العالم على أرض مصر، خاصة أن أعداد المصريين بالخارج قد تتخطى الـ12 مليون، ويحرص رموز الجاليات وممثليهم على نقل الصورة كاملة.