بعد ارتفاع معدل المواليد.. محافظ مطروح يحذر من خطورة الزيادة السكانية

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الخطة السنوية للمجلس القومي للسكان خلال اجتماع المجلس بحضور جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، وأكد محافظ مطروح أهمية التوعية والتثقيف وندوات للتوعية بأهمية الصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية وأهمية تحليل الموقف السكاني للمحافظة، وما تدل عليه من مؤشرات مع ضرورة تضافر جهود كافه أجهزة المحافظة المعنية في ذلك الشأن.

ارتفاع معدل المواليد بمطروح إلى 40.4

وقالت إيمان لملوم رئيس فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، إن تحليل الموقف السكاني للمحافظة للعام 2023، أشار إلى ارتفاع معدل المواليد بالمحافظة إلى 40.4 بالمقارنة بمعدل المواليد على مستوى الجمهورية 41.4، بينما انخفض معدل الوفيات 6.2 بالمقارنة بالمعدل على مستوى الجمهورية 7.3.

الزيادة في مطروح 34.2

وأضافت أنه بالمقارنة بين معدل الزيادة الطبيعية على مستوى الجمهورية لعام 2022 بلغت 14.1 بينما سجلت مطروح 34.2، لافتة إلى تأثير الزيادة على نصيب السكان من حيث الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بينما انخفضت نسبة الأمية بنحو 10% خلال خمس سنوات من 35.1 عام 2018 إلى 25 عام 2023.

كما جرى استعراض الخطة التنفيذية والمستهدفة للعام القادم 2024، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من تنفيذ ندوات ودورات تدريبية وورش عمل.

بيانات المحافظة الديموغرافية

ووجه محافظ مطروح بمتابعة خطة وأنشطة المجلس مع التأكيد على التدقيق المستمر لبيانات المحافظة الديموغرافية للسكان وما تشير إليه من دلائل كخصائص السكان واحتياجاتهم ومطالبهم التنموية التي يجب مراعاتها في مخططات المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة كالمدارس والمستشفيات وغيرها، بالإضافة إلى دراسة التأثيرات الاجتماعية كتزايد نسبة الطلاق وغيرها، كما شدد محافظ مطروح على أهمية التوعية والتثقيف وعمل دورات تدريبية لهم وفق الرؤية المستهدفة، كذلك تنظيم مزيد من ورش العمل والتثقيف.