«الموسيقيين» تشيد بقرار المتحدة التبرع بعوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

أشادت نقابة المهن الموسيقية، في بيان رسمي، تحت رئاسة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإعلانها التبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة «حياة كريمة».

بيان نقابة المهن الموسيقية

وجاء نص بيان نقابة المهن الموسيقية كالتالي: «نقابة المهن الموسيقية تقدر وتثمن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعلن عن تضامنها الكامل لدعم حفلات لصالح مبادرة حياة كريمة».