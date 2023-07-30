32 مرشحًا يتنافسون في انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية الثلاثاء

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إنّ انتخابات مجلس النقابة، ستُجرى بعد غد الثلاثاء، حيث يتنافس 32 مرشحًا على عضوية 12 مقعدًا فقط.

وأوضح طارق مرتضى، في بيانٍ صحفي، إنّ «القائمة النهائية للمرشحين تضم 32 مرشحًا يتنافسون على عضوية 12 مقعدًا»، مضيفًا أن «لجان الاقتراع ستفتح أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا بمقر النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي مقرات النقابة بالمحافظات المختلفة».

الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل

وتابع مرتضى أن «الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل»، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات المتعلقة بالانتخابات.

وكان الفنان مصطفى كامل، قد فاز بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سواه.