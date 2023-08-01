ما الأطعمة المفيدة لمرضى الكبد؟.. «صحة الشرقية» توضح

كشف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن الأطعمة التي يجيب أن يتناولها مرضى الكبد، والأطعمة التي ينصح بالابتعاد عنها.

الأطعمة المفيدة لمرضى الكبد

أوضح وكيل وزارة الصحة في تصريحات لـ«الوطن»، أن مرضى الكبد يجب عليهم تناول وجبات غذائية متوازنة، مثل الأطعمة التي تحتوي على الألياف، وهي: «البروكلي والعدس والشوفان، والورقيات الخضراء، والبرتقال والتفاح»، فضلا عن تناول اللحوم والألبان والخضروات والفواكه.

الحبوب الكاملة تحمي من مرض الكبد الدهني

وأضاف: «كما يجب تناول الحبوب الكاملة مثل القمح، والأرز والبقوليات، إذ يساعد على انخفاض الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، ويقلل من فرص الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني».

وشدد وكيل وزارة الصحة، على شرب الكثير من الماء، لتفادي الجفاف، ومساعدة الكبد على العمل بصورة أفضل.

أطعمة يجب الابتعاد عنها

وأشار إلى أن الأطعمة التي يجب على مرضى الكبد الابتعاد عنها، هي «الأطعمة المقلية، الوجبات الغنية الدهون غير الصحيحة مثل الوجبات السريعة، الأطعمة البحرية والقشريات» غير مطهوة جيدا، والأطعمة الغنية السكريات، والأطعمة الغنية بالأملاح.

أهمية الكبد في جسم الإنسان

ولفت إلى أن الكبد من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، وهو ضروري لهضم الطعام، وتخليص الجسم من المواد السامة، مشددا على اتباع طرق الوقاية، حيث يمكن أن تؤدي الحالات التي تتلف الكبد، إلى تشمعه، ما يؤدي إلى فشله، وقد يؤدي ذلك للوفاة.