بريطانيا تبحث وجود علاقة بين الكلاب وانتشار مرض التهاب الكبد الغامض

تتواصل الأبحاث حول أسباب مرض التهاب الكبد الغامض الذي ينتشر بين الأطفال في العالم، وهذه المرة يرجح خبراء ارتباط محتمل بين الكلاب وانتشار الفيروس، مع عوامل محتملة أخرى تتعلق بإغلاق فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي، بحسب ما نقل موقع سكاي نيوز الإنجليزي.

وقال الموقع إن المحققين يستكشفون وجود صلة محتملة بين الكلاب والارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالتهاب الكبد الغامض لدى أطفال المملكة المتحدة، لافتا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 160 حالة إصابة بالمرض لكن سبب الزيادة غير واضح.

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أسر المصابين بمرض التهاب الكبد الغامض كانوا على اتصال بالكلاب

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن استبيانات الأسرة أظهرت أعدادًا كبيرة نسبيًا من العائلات التي تمتلك كلابًا أو غيرها من حالات التعرض للكلاب، مع 64 من 92 حالة مصابة بمرض التهاب الكبد الغامض تشير إلى تعرض الكلاب.

وقالت هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية في المملكة المتحدة إنه يجري استكشاف أهمية هذه النتيجة، ولكن قد يكون ذلك من قبيل الصدفة لأن ملكية الكلاب شائعة في المملكة المتحدة.

لا وفيات في بريطانيا حتى الآن بمرض التهاب الكبد الغامض

لم يمت أي شخص في الانتشار الأخير لمرض الالتهاب الكبدي الغامض، على الرغم من أن 11 طفلاً في المملكة المتحدة احتاجوا إلى عملية زرع كبد، وتشدد السلطات الصحية على أن خطر الإصابة بالتهاب الكبد الغامض منخفض للغاية.

والتهاب الكبد هو التهاب يصيب الكبد وعادة ما يكون سببه عدوى فيروسية، ويعد اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) والقيء أكثر الأعراض شيوعًا في حالات المملكة المتحدة ، والتي كانت في الغالب في أقل من 5 سنوات.

ولا تزال أسباب انتشار المرض غير معروفة بعد، وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تدعو إلى التعاون بين دول العالم لمواجهة هذا المرض الغامض.