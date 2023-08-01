«انفجار مرفأ بيروت».. فيلم جديد على «الوثائقية» في أغسطس

أعلنت قناة «الوثائقية» استحواذها على حق عرض الفيلم الوثائقي «انفجار مرفأ بيروت»، وبثه عبر شاشتها في شهر أغسطس الجاري، بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة للتفجير الشهير في مرفأ بيروت.

ويوثّق الفيلم الحادث الضخم الذي شهده الميناء اللبناني صيف 2020، والذي يُصنفه البعض كأحد أكبر الانفجارات غير النووية، كذلك يرصد الفيلم في رحلة وثائقية إنسانية آمال اللبنانيين في التغيير نحو الأفضل، وأحلامهم من أجل استقرار وطنهم.

يذكر أنّ انفجار مرفأ بيروت، وقع في صباح يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، حيث استيقظ اللبنانيون على دوي انفجار مرفأ بيروت المروع، الذي ألقى في قلوبهم الرعب، مخلفا وراءه نحو 190 ضحية، حيث وقع انفجار ضخم في مخزن يحتوي على مادة TNT، والمخزن كان يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم، وهو مادة كيميائية شديدة التفاعل والانفجار، وظلت في مرفأ بيروت نحو 7 سنوات أي منذ عام 2013، بحسب تصريحات رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب، في ذلك الوقت.