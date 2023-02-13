سمير جعجع لـ«القاهرة الإخبارية»: تخزين نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ضد القانون

قال الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، إنّه يفضل استخدام تعبير انفجار مرفأ بيروت، وليس تفجير مرفأ بيروت، حتى إشعار آخر، حتى يصدر قرار الاتهام في الشهر الجاري.

ما انفجر في مرفأ بيروت يصل إلى 1200 طن من نترات الأمونيوم

وأضاف جعجع، خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القرار سيجيب عن جوانب عديدة: «الانطباع السائد لدي أنه كان يوجد كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، كانت مخزّنة في مرفأ بيروت على مدار 6 سنوات، وهذا ضد القانون لأنّه لا يجب أن يكون هناك نترات أمونيوم في المرفأ، والكمية كانت كبيرة جدا، ما يقرب من 500 طن، وهناك من قال إن ما انفجر 700 أو 1200 طن».

المعطيات ليست واضحة

وتابع «جعجع» بأنّ المعطيات ليست واضحة حتى الآن، والكارثة حلّت بالمرفأ بهذا الانفجار: «هذا ما يتعلق بتصوري الشخصي، وهذا التصور لا علاقة له بالتحقيق، ونحن ننتظر نتيجة التحقيق».