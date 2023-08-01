رئيس حزب المواطنة: معايير حقوق الإنسان في مصر تفوق دول أوروبية

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنَّه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لا بد من تبني عدم التمييز أولاً والتي نجحنا في الحصول على قرار بها خلال الجلسات الأولى بالشهر الماضي، وكذلك تفعيل أكاديمية التمييز ومفوضية التمييز وإعلاء مبدأ المواطنة وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أنّ مصر حاليًا تُطبق أعلى معايير لحقوق الإنسان على مستوى قد يفوق بعض الدول الأوروبية ويفوق الغالبية عالميًا.

«التهامي»: جهد كبير من أكاديمية التدريب لإعداد الكوادر

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة عن الحوار الوطني، أنَّ أكاديمية التدريب تقوم بجهد كبير بتدريب كوادر في كل التخصصات والمجالات، يتم الاستفادة منها، قائلاً: «نريد أن نعود لمبدأ تكافؤ الفرص بلجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني وهو مبدأ مهم جداً لا يمكن العزوف عنه لأهمية هذا المبدأ والذي يعد أحد مبادئ حقوق الإنسان».

شهادات الأكاديمية الوطنية للتدريب

وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: «الأكاديميات لا بد أنّ يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات ويكون لها شهادات معتمدة يؤخذ بها عند الاختيار والتعيين والمفاضلات.. وبالتالي الأكاديمية الوطنية للتدريب لها الصلاحية القانونية لمنح شهادة مهنية وعملية تؤهل لشغل مناصب وتحديداً المناصب المحلية».