محمود فوزي: حقننا المستهدف من الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى ساهم فى خلق مساحات مشتركة كبيرة بين الأفكار والأشخاص، واتضح ذلك بشكل عملى مع تقدم الجلسات التى كشفت عن مواطن التوافق المشتركة بين الجميع.

جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال كلمته اليوم بجلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: «حقننا المستهدف من عنوان الحوار الوطنى، ألا وهو خلق مساحات مشتركة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة، وهذه المساحات لم تكن تتحقق لولا شعور الجميع بالمسئولية المشتركة الملقاة على عاقتهم».

أدوات تفعيل مبدأ الحماية الاجتماعية

واستكمل فوزى: « إن الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، تساءل خلال كلمته عن الحاجة لمقترحات وافكار وأدوات لتفعيل مبدأ الحماية الاجتماعية، ومن خلال هذه المقترحات والأفكار والرؤي المختلفة يكون لدى متخذ القرار أفكارا بشأن إصدار القرار بشأن الحماية الاجتماعية على الأرض».