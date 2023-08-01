عماد الدين حسين: ناقشنا الدين الخارجي في جلسة الحوار الوطني اليوم

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن جلسة الحوار الوطني التي عُقدت اليوم كانت من أهم الجلسات لأنها تشتبك مع قضية معالجة الدين الخارجي والتي تهم الشعب المصري.

حلول مقترحة لمعالجة الدين الخارجي

وقال عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ بعض المتحدثين في الحوار الوطني تحدثوا عن ضرورة الوقف الفوري للاستدانة، أو استخدامها في الضرورة فقط، بينما يقترح فريق آخر وضع آليات تقيد عملية الديون.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ الحلول التي تم طرحها في جلسة الحوار الوطني لحل مشكلة الاستدانة بعضها قابل للتطبيق والآخر يناقش المشكلة نظريا.

تحصيل الضرائب

وبيّن عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ بعض المتحدثين اقترحوا على الحكومة زيادة نسبة تحصيل الضرائب وخاصة المبالغة الكبيرة المتأخرة، مشيرا إلى أنّ معظم تلك الأموال المتعثرة هي عبارة عن نزاعات قانونية بين مصالح حكومية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه من ضمن الحلول التي جرى طرحها، عدم أخذ قروض جديدة إلا بعد تسديد الديون القديمة، من أجل تفادي التراكمات، موكدا أن مشكلة الديون أزمة عالمية في العديد من الدول.