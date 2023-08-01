هل يجوز إمامة المرأة لأبنائها في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب لـ«قناة الناس»

أجاب الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «كريمة»، حول أن أبناءها لا يصلون وهم في سن صغيرة وتريد أن تجعلهم يصلون وتأمهم في الصلاة، ما حكم إمامتها لهم؟

كمال: الأم يجوز لها إمامة أبنائها في هذه الحالة

وأضاف «كمال» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»: «طبعا يجوز لها إمامة أبنائها إذا لم يبلغوا الحلم، طالما لم يبلغوا عادى ممكن تأمهم حتى يتعلموا الصلاة، لكن لو هم كبار وبلغوا الحلم لا يجوز لها أن تأمهم، ولكن يجوز لها إمامة النساء فقط».

تعليم الأبناء الصلاة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «أنا بقول لها عليكي أن تعلمي أبناءك الصلاة وتحمسيهم، وقولي لأكبرهم أمنا في الصلاة، حتى نكسب ثواب الجماعة، وكرري هذا وأعطيه مكأفاة على إمامته لكي في الصلاة».