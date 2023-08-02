فؤاد علام: صعب جدا أن تستعيد الإخوان ثقة الشعب ولو بعد 50 سنة

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن جماعة الإخوان الإرهابية لن تقوم لها قائمة مرة أخرى ولو بعد 50 سنة، بعدما فقدت تأييد بعض المصريين لهم، حيث كانت تعتمد على أن الشعب المصري متدين.

وأضاف «علام»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «من الصعب جدا أن تستعيد الجماعة ثقة الشعب فيها مرة أخرى ولو بعد 50 سنة».

تعامل الإدارات السياسية المتعاقبة منذ ثورة 23 يوليو 1952 مع الجماعة الإرهابية

وتطرق إلى تعامل الإدارات السياسية المتعاقبة منذ ثورة 23 يوليو 1952 مع الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن جمال عبدالناصر كان له أول مواجهة أمنية حاسمة وقوية مع جماعة الإخوان الإرهابية، أما الرئيس الراحل محمد أنور السادات فقد كان يتعامل مع الجماعة برؤية سياسية أكثر منها أمنية، وبالنسبة للرئيس محمد حسني مبارك فقد كان يجمع بين الأسلوبين في التعامل مع الجماعة، فلم يكن يصل للصدام إلى النهاية أو الوفاق إلى النهاية.

خيال جامعة الإخوان مسموم

وأشار، إلى أن الإخوان جماعة متطرفة غير عقلانية بالمرة، لأنها كانت تتصور أنها قوية لدرجة تجعلها قادرة على مواجهة القوات المسلحة، وهذا خيال مسموم لا يستند إلى أي حقيقة.