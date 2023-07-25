اللواء فؤاد علام: الإخوان ارتكبت أخطاء شنيعة في عام حكمها.. وعودتها مستحيلة

كشف اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، عن أبرز الأخطاء التي ارتكبتها جماعة الإخوان، خلال فترة حكمها، وتسببت في سقوطهم في فترة قصيرة الأجل، وذلك خلال حديثه عن ثورة 30 يوليو وبيان 3 يوليو، الذي أنهى سيطرة الإخوان على الحكم، مستجيبا لموجات احتجاجية غير مسبوقة، ضد الإخوان في الشارع المصري.

جماعة الإخوان

وقال اللواء فؤاد علام، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن جماعة الإخوان ارتكبت أخطاء شنيعة، خلال عام حكمها الأسود، أبرزها محاولتهم أخونة الدولة من خلال تسكين عناصر الجماعة في المناصب القيادية دون النظر لمؤهلاتهم أو درجاتهم العلمية، أو مدى جدارتهم بالمنصب، إضافة إلى مخططاتهم المستمرة لضرب الهوية المصرية، ومحاولتهم نشر أفكار تكفيرية، من شأنها حث المواطنين على ارتكاب الجرائم الإرهابية التي تخدم مخططاتهم.

جهاز مباحث أمن الدولة

وتابع نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق «ولعل الخطأ الشنيع الذي ارتكبته الجماعة هو محاولتهم ضرب السلطة القضائية والتشكيك في نزاهة القضاء المصري الشامخ ومحاولة إيهام المواطنين بأن قضاء البلاد ليس قضاء عدل وضرب السلطة القضائية عرض الحائط ذلك الأمر الذي كان بداية النهاية للجماعة».

وبسؤاله عن إمكانية عودة جماعة الإخوان للحكم مرة أخرى، قال نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق «عودة الجماعة للحكم مستحيلة لأنها فقدت رصيدها الشعبي الذي كانت تعتمد عليه طوال فترة حكمها».