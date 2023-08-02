تدريب مدفوع وشهادة من الجامعة الأمريكية لخريجي الهندسة.. اعرف تفاصيل التقديم

يبحث الخريجون الجدد عن فرص عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية، وبدخل مادي يؤمن مستقبلهم، وعملت وزارة الاتصالات على تنفيذ برنامج تدريبي مدفع الأجر لخرجي كليات الهندسة والدارسين في السنوات النهائية بها.

وتنفذ وزارة الاتصالات برنامج بناء قدرات الطلاب وخريجي الهندسة وعلوم الحاسب للتوظيف في قطاع الإلكترونيات، ضمن مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، وبالتعاون مع جامعة القاهرة.

آخر موعد للتسجيل في برنامج بناء القدرات

يستمر التدريب من أغسطس 2023 إلى يناير 2024، وآخر موعد للتسجيل في البرنامج يوم 5 أغسطس، ويمكن التقديم منها للتقديم يرجى الضغط هنا.

هدف البرنامج ومميزاته

- إعداد الشباب للعمل في كبرى شركات الإلكترونيات وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

- التدريب العملي من خلال مشاريع تحاكي أحدث التطورات، واستخدام أحدث الأدوات ومختبرات مجهزة على أعلى مستوى.

- يقدم التدريب نخبةٌ من كبار الأساتذة الجامعيين وخبراء الصناعة حول العالم لتمكين المتدربين من تلبية متطلبات سوق العمل.

- يحصل المتدربون على حافز مادي شهري أثناء التدريب وشهادة معتمدة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في نهاية البرنامج.

- دعم للحصول على فرص عمل من خلال معارض توظيف.

التخصصات المطلوبة

يستهدف البرنامج طلاب السنة النهائية بالجامعة والخريجين بدء من دفعات 2018، في التخصصات الآتية:

- هندسة الاتصالات والإلكترونيات.

- هندسة الحاسب.

- هندسة الميكاترونكس.

- الحاسبات والمعلومات.

- علوم الحاسب.

- الهندسة الطبية الحيوية من مختلف المحافظات.

مسارات البرنامج

ويشمل البرنامج مسارين، هما:

- تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة التناظرية والتردد الراديوي.

- تصميم الدوائر المتكاملة الرقمية.