كيف يتم غسل الكعبة المشرفة؟.. رئاسة شؤون الحرمين توضح

خلال الساعات القليلة الماضية، اتنشر مقطع فيديو قصير للقناة الإخبارية السعودية، يوضح فتح أبوب بيت الله الحرام، وظهرت فيها القناديل المعلقة، استعدادا لإجراء غسل الكعبة المشرفة وتطيبها بماء زمزم وماء الورد، اقتداءً بسنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم عندما فتح مكة في العام الثامن هجريًا.

سبب غسل الكعبة المشرفة

وبحسب بيان رئاسة شؤون الحرمين، فأن غسل الكعبة المشرفة هو سنة نبوية بدأت في العام الثامن هجريًا عندما فتح سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم مكة، حيث قام بغسل الكعبة، وتبعه بعد ذلك الخلفاء الراشدين من بعده حتى يومنا هذا.

فيديو لحظة فتح باب الكعبة المشرفة من سدنة الكعبة لبدء غسيلها #الإخبارية pic.twitter.com/Mo1G8qxSAS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023

ووفق رئاسة شؤون الحرمين فإن غسل الكعبة المشرفة كان يتم 3 مرات خلال العام، ثم أصبح مرتين، حتى استقرت العادة على أن يكون مرة واحدة في العام، وذلك بسبب إغلاق بيت الله الحرام بشكل محكم بدقة وإتقان وذلك لمنع دخول الأتربة والشوائب إلى داخلها، وفق ما نشر بموقع وكالة الأنباء السعودية.

فيديو مشاهد مباشرة من داخل الكعبة المشرفة #الإخبارية pic.twitter.com/7HwBHdI6B5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023

كيف يتم غسل الكعبة المشرفة؟

وبحسب رئاسة شؤون الحرمين فإن غسل الكعبة المشرفة يتم من خلال وضع درج «سلم» تم صنعه بتقنيات وإضاءات محددة، ثم يحضر سدنة الكعبة من بيت آل شيبة لفتح باب الكعبة، ويحضر عدد كبير من الأمراء والوزراء والمشرفين على غسل الكعبة المشرفة والصلاة بداخلها.

فيديو نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. وصول نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان إلى المسجد الحرام لغسل الكعبة المشرفة#الإخبارية pic.twitter.com/LxobBUnkNo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023

وتقوم رئاسة شؤون بإسناد تصنيع أواني نحاسية مخصصة لغسل الكعبة المشرفة، ثم توفير أجود أنواع المنظفات والمطهرات وماء زمزم وماء الورد.

فيديو مشاهد مباشرة لغسيل الكعبة المشرفة من الداخل#الإخبارية pic.twitter.com/KFkZqsX85Q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023

وبسبب تهافت قلوب المسلمين شوقًا لمشاهدة الكعبة، يتم عرض تلك العملية في بث مباشر عبر القنوات الإخبارية السعودية، كما يتم عرض أدوات غسل الكعبة المشرفة في معرض داخل المسجد الحرام.

فيديو نيابة عن الملك.. نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة#الإخبارية pic.twitter.com/dUdVxWcLHd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 2, 2023

من يقوم بغسل الكعبة المشرفة؟

وأفاد تقرير نشر بوكالة الأنباء السعودية، أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تولى الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، الإشراف على غسل الكعبة المشرفة.

وشارك في غسل الكعبة المشرفة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والنبوي، وعدد من المسؤولين، وبعد وصوله فتحت أبواب الكعبة، وقام الأمير بدر بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك من خلال تدليك جدار الكعبة من الداخل بقطع القماش المبلل، ثم يؤدي الجميع ركعتي الطواف حولها.