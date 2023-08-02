4 قرارات مهمة لرئيس الوزراء بشأن أعمال المنفعة العامة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما نشر بالجريدة، أن يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 411 لسنة 2021، و4507 لسنة 2022، و106 لسنة 2023، بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ محطة حدائق العاصمة وساحة انتظار السيارات الخاصة بها، وساحات انتظار السيارات لمحطتي العبور الجديدة وغرب العاشر بمشروع إنشاء خط القطار الكهربائي الخفيف «مدينة السلام - الروبيكي - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة» في نطاق محافظتي القاهرة والشرقية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.

إنشاء 3 كباري التفاف على طريق «وادي النطرون - العلمين»

وقرر رئيس الوزراء، وفقًا لما نشرته الجريدة في عددها اليوم، أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء 3 كباري التفاف على طريق وادي النطرون - العلمين في نطاق محافظة البحيرة.

كما قرر مدبولي أنَّ يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور القطا على النيل «المرحلة الأولى» في نطاق محافظة الجيزة.

ومن ضمن القرارات أيضا اعتبار مشروع إنشاء خط سكة حديد «بلبيس - العاشر من رمضان - الروبيكي» من أعمال المنفعة العامة، وكذا إنشاء مطلع من طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي على الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في نطاق محافظة الشرقية.