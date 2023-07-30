إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق العاشر من رمضان بالشرقية

وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات على طريق العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأصيب 6 أشخاص جراء الحادث وجرى نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي باستقبالها 6 أشخاص مصابين بكسور وإصابات مختلفة جراء حادث تصادم بين عدة سيارات.

قوة أمنية تنتقل لموقع الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، والاطمئنان على المصابين، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة.

في سياق متصل، شهدت مدينة فاقوس إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي وسوزوكي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.