«التنسيقية» تنظم صالونا حول قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء في السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا حول قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول «الدين العام.. مخاطر وتوصيات»، وتتناول الجدل الدائر حول الدين العام ومخاطرة على الموازنة والأداء الحكومي، ومدى إمكانية تشريع لقوانين لسقف الدين الداخلي والخارجي ومراقبة الاستخدام الأمثل للقروض، وكذلك إمكانية إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، ومبادلة الديون بمشروعات مناخية.

التنسيقية تناقش «تكافؤ الفرص»

وتناقش الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب «تكافؤ الفرص.. المعدلة والحل»، وتتناول جهود الحكومة في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وكيف يتم العمل على تطبيق الأمر في المرحلة الحالية، وكذلك المساواة بين الجنسين، مدى تطبيق نسبة الـ5% في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة.

المشاركون في جلسات الصالون

ويدير الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد أبو النجا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

كما يشارك في الجلسة الثانية، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.