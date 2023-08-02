الحكومة: الجامعة العالمية تعزز جهود الارتقاء بمستوى التعليم في مصر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد في مدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة العالمية في مصر، يكون مقرها التجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة.

إعداد المتخصصين والفنيين والخبراء

وأكد مجلس الوزراء، أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تعزز جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، ومن المُقرر أن تضم الجامعة 10 كليات، هي «الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، العلوم الإدارية والاقتصادية، الإعلام، الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي».