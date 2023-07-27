«معلومات مجلس الوزراء»: الاحتياطيات في حقل ظهر تصل لـ30 تريليون قدم غاز

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مشروع حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، من أضخم مشروعات تنمية حقول إنتاج الغاز بالبحر المتوسط، لافتًا إلى أن الاحتياطات المقدرة فيه، تبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعب غاز، بينما تقدر الاستثمارات التي تم تخصيصها للحقل بنحو 15.6 مليار دولار.

حقل ظهر أهم مكتسبات التنمية الإقتصادية

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن حقل ظهر يعد من أهم مكتسبات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى التفاصيل التالية عن حقل ظهر:

-- وضع البئر ظهر 18- على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2022.

- التوسع في حفر آبار جديدة العام المالي الحالي.

- تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التسهيلات في محطة الإنتاج البرية.

- تنفيذ مشروعين لتحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه المصاحبة.

- إنشاء محطة الضواغط بمحطة معالجة ظهر، وربطها بضواغط محطة الجميل.

أبرز الأرقام عن حقل ظهر

- دخل خط الإنتاج في 31 يناير 2018.

- 1.2 مليار دولار استثمارات مخصصة للحقل العام المالي 2023- 2024.

- احتياطات الحقل تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

- تعادل احتياطات الحقل نحو 130% من احتياطي الزيت الخام في مصر.

- نحو 15.6 مليار دولار استثمارات مخصصة لتنمية الحقل.

- بلغ إنتاج الحقل 2.7 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا خلال العام المالي 2022-2021

- 12 مليار دولار استثمارات تم ضخها بالحقل حتى نهاية يونيو 2022.

- علاوة على نحو 5 آلاف برميل متكثفات يوميا.