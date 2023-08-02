رئيس «تشريعية النواب»: القائمة المطلقة الأنسب لإجراء الانتخابات دستوريا

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن استمرار العمل بنظام القائمة المغلقة المطلقة هو الأفضل لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لا سيما أنه يتماشى مع مواد الدستور التي تضمنت تحديد تمثيل عدد من الفئات تحت قبة البرلمان ومن بينهم المرأة والشباب وأصحاب الهمم والمصريون بالخارج والأقباط.

تحقيق التمثيل العادل للفئات المنصوص عليها في الدستور

وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدي لـ«الوطن»: «حينما كنت وزيرا للعدالة الانتقالية، حرصنا أثناء إعداد قوانين الانتخابات على تحقيق التمثيل العادل للفئات المنصوص عليها في الدستور؛ الأمر الذي تطلب إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة»، لافتا إلى أن هذا النظام حقق الغرض المطلوب منه في الانتخابات البرلمانية التي جرت على مدار السنوات السابقة سواء في الفصل التشريعي الأول المنقضي أو الفصل التشريعي الثاني الحالي.

وأوضح أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تنتظر ما ستسفر عنه مخرجات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي وتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بإجراء التعديلات اللازمة على قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية؛ ليبدأ دور اللجنة التشريعية في المناقشة بعد ذلك.

وقال: «إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات سيتم ترجمته من خلال تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات».

عدد أعضاء المجلس

ووفقا لقانون مجلس النواب يتكون المجلس من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل في 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%َ.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.