«زوجة ابني ضربتني ووقف بصفها».. أمين الفتوى يرد عبر قناة الناس (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة تدعى «حياة» من محافظة دمياط، جاء فيه أنها تعاني من سوء معاملة زوجة ابن لها، وأصبحت لا تطيق تصرفاتها معها وخاصة بعدما اعتدت عليها بالضرب، وترفض الصلح معها خاصة أن ابنها في صف زوجته، فما حكم رفضها للصلح؟

تصرفات ليست من الدين

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «كل هذه التصرفات غير مقبولة ليست من الدين، وحرام شرعا، ومسألة الاعتذار أو قبول الرجوع، أمر يخص الإنسان وحده».

شرط قبول الاعتذار

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذا قبلت الاعتذار بشرط أن يكون الخطأ ليس منها وتكون صاحبة حق، فلها أجر من عند الله، فإذا رفضت فالأمر لها وهى صاحبة القرار فى ذلك».