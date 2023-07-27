ما حكم تعليق الصور في المنزل؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «سلمى»، عمرها 10 سنوات، حول حكم تعليق الصور في البيت حلال أم حرام؟

تعليق الصور بعيد كل البعد عن الحرام

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «جائز ولا فيه أي حاجة ده مجرد ظل مفيش فيها أي تمثيل لأي حاجة، بعيد كل البعد عن الحرام».

جواز تعليق الصور على الحائط

وأضاف: «تذهب دار الإفتاء إلى جواز تعليق الصور على الحائط طالما توافرت فيها شروط جوازها، أما إن احتوت فحشًا أو عريًا أو مضاهاة لخلق الله فلا يجوز تعليقها، والمضاهاة لا تنطبق على التصوير الفوتوغرافي لأنه انعكاس لخلق الله وليس مضاهاة أو تقليد له».