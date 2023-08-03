محمد كروم: الجماعة الإسلامية فكرت في اغتيال الشيخ محمد سيد طنطاوي

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، وأحد المنشقين عن الجماعة الإسلامية، إن الجماعة فكرت في اغتيال الشيخ محمد سيد طنطاوي والذي كان مفتيا للديار حينها، وكانت الفكرة من شباب الجماعة بالزاوية الحمراء، لأن المحكمة أحالت قضية فرج فودة إليه وأفتى بإعدام المتهمين.

وأضاف «كروم»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كُتب على أوراق القضية أنه لا مانع شرعا من إعدام المتهم، ففكر أعضاء الجماعة حينها في اغتياله لأنهم يرونه ضالا وأعطى مبررا للدولة بإعدامه.

مقتل فرج فودة

وأكد أن مقتل فرج فودة نبه الأجهزة الأمنية لوجود خلايا وعناصر من الجماعة الإسلامية في هذا الوقت لم تعرف عنها شيء، وألقي القبض على 200 فرد من الزاوية الحمراء.

التفكير في اغتيال الشيخ محمد سيد طنطاوي

وأوضح أن الجماعة فكرت في اغتيال الشيخ محمد سيد طنطاوي وكان هدفا سهلا لهم لعدم وجود حراسة قوية عليه، لكنهم تراجعوا.