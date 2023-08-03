مائة عام على ميلاد البابا شنودة.. آمن بدور المرأة ومنحها امتيازات لأول مرة

تحتفل الكنيسة، اليوم، بمئوية ميلاد البابا شنودة والذي آمن بدور المرأة في الكنيسة إذ أعطى لها العديد من الصلاحيات لأول مرة خلال 40 عامًا جلس فيها على الكرسي المرقسي، إذ سمح لها لأول مرة بالالتحاق بالكلية الإكليريكية، كما وضع طقوسا خاصة لرسامة الشماسات والمكرسات في الكنيسة بعد فترة من التدريب ووضع طقسا لتعيين رئيسات أديرة الراهبات ليضمن أن تكون رئاسة الدير تحت قيادة أم مختبرة، وجعل في كل دير للرهبات بيت خلوة للبنات ليشجعهم على حياة التكريس.

البابا شنودة.. أول من سمح للفتياة بالانضمام للكلية الإكليريكية

وبحسب سلسلة السجل التاريخي للبابا شنودة القمص ميخائيل جرجس، كان البابا شنودة أول بطريرك يسمح للفتاة بالانضمام للكلية الإكليريكية فأقبلت الكثير من الفتيات عقب هذا القرار على الدراسة بالكلية والانتظام بها وتفوقن حتى صارت منهن مدراسات بالكلية التي اقتصرت منذ نشأتها على الرجال، وكذلك شجع على دراسة الفتيات في المعاهد القبطية والرعاية مما جعل للفتاة خدمة في الكنيسة، وجاء ذلك من منطلق رؤية البابا بضرورة دراسة الفتاة لعلوم الدين لعدة أهداف منها: لثقافتها الخاصة، لكي يمكنهن من تدريس الدين في المدارس الخاصة بالبنات والاجتماعات، ولتوعية الفتيات الروحية وحمايتهن من انحرافات العصر.

إعادة خدمة الشماسات بعد انقطاع منذ القرن الـ13

وأثمرت جهود البابا الراحل في هذا الاتجاه إذ جعلت هناك نوعا من الوعي الروحي ونضجاً في خدمة الفتيات ونشاطاً رعوياً داخل الكنيسة . من هؤلاء الدارسات تكونت مجموعة من الخادمات اللاتي على وعي ودراية ودراسة كما أثمرت هذه الدراسات إقبالاً على التكريس للفتاة.

وبحسب الكنيسة، أعاد البابا شنودة خدمة الشماسات في عيد العنصرة سنة 1981 التي بدأت في أيام الرسل ثم بطلت بالكنيسة منذ القرن الـ13 الميلادي ، والتي تعد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رتبة غير كهنوتية، فأقام البابا شماسات في الكنائس لمساعـدة الكاهن في عماد الأطفال وكبار النساء وتنظيم المتناولات وكان أغلب الشماسات من الأرامل أو من اللاتي يزيد سنهن عن الستين.

نمت رهبنة البنات في عهد البابا شنودة كثمرة من ثمرات الدراسات اللاهوتية وانفتاح المرأة في الكنيسة حتى زادت أعداد المقبلات على طلبات الرهبنة في عهده وضاقت الأديرة صار لكل دير فرعاً آخر خارج القاهرة، وبحسب المصادر الكنسية، سمح البابا شنودة للمرأة بالانضمام لمجالس الكنائس والمجلس الملي.