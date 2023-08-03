مواعيد التقديم وشروط السكن بالمدن الجامعية في بنها 2023

أعلنت جامعة بنها، مواعيد التقديم وشروط السكن بالمدن الجامعية، إذ جرى فتح باب التقدم للطلاب القدامى، اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري، على أن يُفتح القبول للطلاب الجدد مطلع سبتمبر المقبل علي موقع الزهراء لإدارة السكن بالمدن الجامعية بالجامعات، الذي يوفر أعمال التقدم والإجراءات اللازمة للالتحاق.

تستعرض«الوطن»، مواعيد التقدم وشروط الالتحاق بالمدن الجامعية في جامعة بنها 2023، التي تضم المدن الجامعية ببنها وطوخ ومشتهر وشبرا الخيمة بالنسبة للطلاب القدامى والجدد وفق الشروط المعلنة

مواعيد التقديم في المدن الجامعية ببنها

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، لـ«الوطن»، أنه جرى فتح باب التقدم للسكن بالمدن الجامعية ببنها من خلال موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية، على الرابط من هنا

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن مواعيد التقدم للسكن بالمدن الجامعية ببنها كالتالي:

- للطلاب القدامى، انطلق التقديم إلكترونيًا اعتبارًا من الأول من أغسطس الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر في 31 أغسطس المقبل.

- للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية 2023، من المقرر أن يتم فتح باب التقدم إلكترونيا، اعتبارًا من الأول من سبتمبر وحتى 15 سبتمبر المقبل.

شروط التقدم للسكن بالمدن الجامعية

- أن يكون المتقدم من الطلاب النظاميين مقيدا بالكلية في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بأحد كليات الجامعة من غير طلاب التعليم المفتوح

- ألا يكون المتقدم متزوجا

- أن يكون المتقدم ناجحا ومنقولا إلى الفرقة الأعلى

- الأولوية للطلاب القدامى الحاصلين على تقدير أعلى

- ألا يزيد سن المتقدم في سنوات الدراسة بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس للطلاب للقدامى في أول أكتوبر عن 26 عاما

- ألا يكون قد وقعت على الطالب أو الطالبة أي عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في عام سابق

- أن يكون لائق صحيا وخال من الأمراض المعدية طبقا لقرار الإدارة الداخلية للمدن الجامعية

- أن يكون المتقدم من الطلاب الملتزمين بالتعليمات وسداد الرسوم في أثناء إقامته قبل ذلك بالمدينة

- ألا يكون قد انتهت مدة المتقدم بالمدينة الجامعية إداريًا لعدم سداده الرسوم المقررة عليه من مستحقات مالية سابقة قبل المدن الجامعية إلا إذا تم تسوية المستحق عليه

شروط السكن بالمدن الجامعية في بنها للطلاب المستجدين

- الشروط الخاصة بالطلاب المستجدين تكون من خلال المفاضلة بينهم بناءً على المجموع وتاريخ الميلاد

- يفضل الحاصل على المجموع الأعلى في الثانوية العامة أو الدبلوم والأصغر سنا

- ألا يزيد سن المتقدم المستجد الحاصل علي الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة في أول أكتوبر عن 21 عاما

- أن يكون لائق صحيا وخال من الأمراض المعدية طبقا لقرار الإدارة الداخلية للمدن الجامعية

ويُراعى في القبول البعد الجغرافي لمحافظات الجمهورية وقرى ومراكز محافظة القليوبية، بشرط ألا تقل المسافة عن 50 كم مربع عن المدينة، ويجوز النزول بشرط المسافة وفي حالة وجود أماكن خالية بالمدن الجامعية.